В Британии мужчина приговорен к 40 годам за убийство школьника самурайским мечом

Мужчину приговорили к минимум 40 годам заключения после того, как его признали виновным в убийстве 14-летнего школьника самурайским мечом во время 20-минутной потасовки в восточном Лондоне, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Маркус Монзо смертельно ранил Дэниела Анджорина через несколько минут после того, как школьник вышел из дома в Эно 30 апреля прошлого года. 37-летний мужчина также ранил еще пятерых человек, включая двух полицейских.

В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика

Присяжные в Олд-Бейли в среду признали Монзо, гражданина Бразилии и Испании, виновным в убийстве школьника из Вудфорд-Грин. Из-за уже отбытого срока и других смягчающих обстоятельств, таких как "хороший характер ранее", Монзо был назначен минимальный срок заключения в 38 лет и 309 дней.

В суде была показана видеозапись с нательной камеры полиции, на которой видно, как офицеры пытаются разоружить Монзо и в результате получают серьезные травмы.

Выступая после слушания, семья Даниэля сказала, что, по их мнению, "справедливость восторжествовала".

"Это была мучительная и травматическая глава в нашей жизни. Ни один приговор не вернет нашего сына Даниэля, которого мы так любили. Даниэля забрали от нас так, как ни одна семья никогда не должна была бы пережить", – заявили родители Эбенезер и Грейс Анджорин.

В суде Олд-Бейли судья сказал Монзо: "Ваш выбор употреблять каннабис в течение месяцев и дней был доминирующей причиной вашего состояния в тот день. Вы были предупреждены о его негативном влиянии на вас, вы знали, что это делает вас параноиком и, по меньшей мере, приводит к паническим атакам".

Дополнение

В Польше полиция задержала 40-летнего мужчину без постоянного места жительства, которого подозревают в незаконном удержании и избиении 51-летней гражданки Украины в течение девяти дней.