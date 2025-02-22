У Бориспільському районі через падіння ворожого дрону загинув черговий по переїзду - Укрзалізниця

Унаслідок падіння безпілотного літального апарата на території Бориспільського району трагічно загинув черговий по переїзду. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

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Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо - йдеться в повідомленні.

На даний момент рух поїздів по цій ділянці відновлено, але проводиться зниження швидкості для забезпечення безпеки. Поїзди рухаються відповідно до затвердженого графіку.

Нагадаємо

На території Солом'янського району Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА, а у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.

Атака БпЛА: у Києві впали уламки дрона, у Бориспільському районі є загиблий