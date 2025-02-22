У Бориспільському районі через падіння ворожого дрону загинув черговий по переїзду - Укрзалізниця
Київ • УНН
У Бориспільському районі внаслідок падіння безпілотника загинув черговий по переїзду Укрзалізниці. Рух поїздів на ділянці відновлено зі зниженням швидкості для безпеки.
Унаслідок падіння безпілотного літального апарата на території Бориспільського району трагічно загинув черговий по переїзду. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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На даний момент рух поїздів по цій ділянці відновлено, але проводиться зниження швидкості для забезпечення безпеки. Поїзди рухаються відповідно до затвердженого графіку.
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Атака БпЛА: у Києві впали уламки дрона, у Бориспільському районі є загиблий22.02.25, 00:46 • 55042 перегляди