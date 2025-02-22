Атака БпЛА: у Києві впали уламки дрона, у Бориспільському районі є загиблий
Київ • УНН
На території Солом'янського району Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА, а у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.
У Києві на території Солом'янського району зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата, а у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік. Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У Соломʼянському районі столиці впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують на місце
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Проте відомо, що на території приватної забудови жайнялася пожежа та є руйнування.
Тим часом у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув 60-річний чоловік. Трагедія сталася на залізничному переїзді, смерть настала до прибуття медиків.
Також унаслідок атаки загорілося складське приміщення. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.
У Києві пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані неподалік від місця вибухів.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в столиці та на Київщині працює ППО.
У Києві лунають вибухи: працює ППО21.02.25, 23:17 • 32657 переглядiв