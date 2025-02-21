У Києві лунають вибухи: працює ППО

У Києві прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, відтак Сили ППО працюють по цілях.

Населення закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім цього, дотримуватися інформаційної тиші та не викладати в мережу роботу Захисників.

Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем