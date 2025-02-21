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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 33276 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126151 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185016 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149183 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140171 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118045 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108382 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144340 перегляди

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У Києві лунають вибухи: працює ППО

У Києві лунають вибухи: працює ППО

Київ • УНН

 • 32657 перегляди

У Києві чутно вибухи. Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у повітряному просторі столиці та Київської області. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Києві прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, відтак Сили ППО працюють по цілях.

Населення закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім цього, дотримуватися інформаційної тиші та не викладати в мережу роботу Захисників.

Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем21.02.25, 22:13 • 44250 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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