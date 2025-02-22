Атака БпЛА: в Киеве упали обломки дрона, в Бориспольском районе есть погибший
Киев • УНН
На территории Соломенского района Киева зафиксировано падение обломков БпЛА, а в Бориспольском районе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина.
В Киеве на территории Соломенского района зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, а в Бориспольском районе в результате вражеской атаки погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, сообщает УНН.
Детали
В Соломенском районе столицы упали обломки БпЛА. Экстренные службы направляются на место
Пока информация о пострадавших уточняется. Однако известно, что на территории частной застройки жался пожар и есть разрушение.
Тем временем в Бориспольском районе в результате вражеской атаки БпЛА погиб 60-летний мужчина. Трагедия произошла на железнодорожном переезде, смерть пришла к прибытию медиков.
Также в результате атаки загорелось складское помещение.
Спасатели работают над ликвидацией пожара.
В Киеве повреждены окна жилой многоэтажки и учебного заведения, расположенные неподалеку от места взрывов.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице и на Киевщине работает ПВО.
В Киеве раздаются взрывы: работает ПВО21.02.25, 23:17 • 7295 просмотров