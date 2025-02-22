В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця
Киев • УНН
В Бориспольском районе в результате падения беспилотника погиб дежурный по переезду Укрзализныци. Движение поездов на участке восстановлено со снижением скорости для безопасности.
В результате падения беспилотного летательного аппарата на территории Бориспольского района трагически погиб дежурный по переезду. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
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На данный момент движение поездов по этому участку восстановлено, но проводится снижение скорости для обеспечения безопасности. Поезда движутся в соответствии с утвержденным графиком.
Напомним,
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Атака БпЛА: в Киеве упали обломки дрона, в Бориспольском районе есть погибший22.02.25, 00:46 • 6625 просмотров