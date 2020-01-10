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У Білорусі рідним братам винесли смертний вирок за жорстоке вбивство вчительки

У Білорусі рідним братам винесли смертний вирок за жорстоке вбивство вчительки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У білоруському Черікові винесли смертний вирок двом братам, обвинуваченим у вбивстві вчительки і підпалі її будинку, пише УНН з посиланням на місцеве видання TUT.BY та правозахисний центр “Вясна”.

19-річний Станіслав і 21-річний Ілля Костєви визнані винними і засуджені до смертної кари, повідомили правозахисники. Прокурор просив для них найвищу міру покарання.

Після оголошення вироку журналісти задали кілька питань обвинуваченому Іллі Костеві. Його брат сидів на лаві поруч і ховав обличчя від камер.

Під час останнього слова 10 січня брати говорили про розкаяння і просили про милосердя. Мати вбитої відреагувала на їхні прохання не позбавляти їх життя питанням: “Хто поверне мені доньку?”. За даними слідства, Костєви завдали вчительці Наталії Костриці понад 100 ножових поранень, від яких вона померла.

Ілля Костєв розкаявся у злочині і вибачився перед рідними вбитої “за нестерпний біль і страждання”. Він заявив, що йшов до Наталі не для того, щоб мстити і вбивати, “а тільки поговорити”.

“Я не знаю, що пішло не так. Може, горілка так подіяла. До сих пір не можу пояснити, чому її вбив”, — сказав обвинувачений.

19-річний Станіслав Костєв сказав, що за час, проведений за гратами, “в повній мірі усвідомив, що скоїв незворотне і став співучасником злочину”. Також він вибачився перед рідними убитої і своїми. Себе з 21-річним братом назвав “заблудлими душами і дітьми”.

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Він звернув увагу на те, що не тримав в руках ніж, а в будинку вбитої виявився випадково — йшов підтримати Іллю. За його словами, Наталю Кострицю він знав і поважав. “За час навчання в школі не було з нею конфліктів”, — сказав обвинувачений. Те, що з ним сталося, він пояснює “помутнінням розуму”.

Станіслав просив суд не карати їх з братом “максимумом”, а виносити вирок, “прислухавшись не тільки до розуму, а й до свого серця”.

Будинок Наталії горів рано вранці 10 квітня минулого року. Пожежу загасили і виявили тіло 47-річної жінки з множинними ножовими пораненнями.

“З будинку зник комп’ютер, який виявили в будинку по сусідству, у двох братів. Їх затримали за підозрою у вбивстві, і вони зізналися, що вбивство і підпал — їх рук справа. За версією держобвинувачення, між братами і їх колишньою вчителькою був конфлікт. Жінка розповіла правоохоронцям, що сестра братів не виконує належним чином свої батьківські обов’язки — молода жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Через це сім’ю поставили на профілактичний облік як таку, що знаходиться в соціально небезпечному положенні. Під час застілля вдома п’яні брати згадали про свою неприязнь до сусідки — і пішли до неї розібратися. Коли жінка впустила молодих людей в будинок, вони стали бити її, а потім почали бити ножем. Молоді люди вбили жінку, вкрали у неї комп’ютер і продукти харчування, а потім підпалили будинок жертви, щоб приховати сліди злочину. Ніж викинули у річку Сож — його пізніше знайшли”, — повідомили місцеві ЗМІ.

Додамо, у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство двох жінок.

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