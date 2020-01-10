В Беларуси родным братьям вынесли смертный приговор за жестокое убийство учительницы

19-летний Станислав и 21-летний Илья Костевы признаны виновными и приговорены к смертной казни, сообщили правозащитники. Прокурор просил для них высшую меру наказания.

После оглашения приговора журналисты задали несколько вопросов обвиняемому Илье Костеву. Его брат сидел на скамье рядом и прятал лицо от камер.

Во время последнего слова 10 января братья говорили о раскаянии и просили о милосердии. Мать убитой отреагировала на их просьбы не лишать их жизни вопросом: “Кто вернет мне дочь?”. По данным следствия, Костевы нанесли учительнице Наталье Кострице более 100 ножевых ранений, от которых она умерла.

Илья Костев раскаялся в преступлении и извинился перед родными убитой “за невыносимую боль и страдания”. Он заявил, что шел к Наталье не для того, чтобы мстить и убивать, “а только поговорить”.

“Я не знаю, что пошло не так. Может, водка так подействовала. До сих пор не могу объяснить, почему ее убил”, — сказал обвиняемый.

19-летний Станислав Костев сказал, что за время, проведенное за решеткой, “в полной мере осознал, что совершил необратимое и стал соучастником преступления”. Также он извинился перед родными убитой и своими. Себя с 21-летним братом назвал “заблудшими душами и детьми”.

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Он обратил внимание на то, что не держал в руках нож, а в доме убитой оказался случайно — шел поддержать Илью. По его словам, Наталью Кострицу он знал и уважал. “За время учебы в школе не было с ней конфликтов”, — сказал обвиняемый. То, что с ним случилось, он объясняет “помутнением рассудка”.

Станислав просил суд не наказывать их с братом “максимумом”, а выносить приговор, “прислушавшись не только к разуму, но и к своему сердцу”.

Дом Натальи горел рано утром 10 апреля прошлого года. Пожар потушили и обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

“Из дома пропал компьютер, который обнаружили в доме по соседству, у двоих братьев. Их задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело. По версии гособвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности — молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом. Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты питания, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в реку Сож — его позже нашли”, — сообщили местные СМИ.

Добавим, в Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин.