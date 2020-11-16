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У Бельгії продали голуба для перегонів за рекордні майже 2 млн доларів

У Бельгії продали голуба для перегонів за рекордні майже 2 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Бельгії продали дворічного голуба для перегонів за рекордну суму – 1,9 мільйони доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

“Дворічного бельгійського голуба для перегонів продали за 1,9 мільйона доларів — це рекордна вартість для цих птахів в історії аукціонів. Початкова ціна, з якої розпочиналися торги, становила трохи більше 200 доларів, але зрештою покупець із Китаю погодився заплатити за нього майже в 10 тисяч разів більше”, — пише видання.

Зазначається, що проданий голуб на прізвисько Нью Кім є переможцем низки голубиних перегонів.

Курт Ван дер Ваувер, сім’я якого вирощувала голуба, каже, що він та його родичі шоковані фінальною сумою.

“Попередній рекорд належав чотирирічному голубу Армандо, якого називали „Льюїсом Гемілтоном голубиних перегонів“ (за аналогією із чемпіоном Формули-1). У 2019 році його так само придбав покупець із Китаю за майже 1,5 мільйона доларів”, — повідомляє видання.

Додається, що саме в Китаї голубині перегони є дуже популярними. В рамках цих змагань птахів відвозять за сотні кілометрів від голубника і випускають на волю. Виграє той голуб, який швидше за інших повернеться назад.

Водночас вважається, що в Бельгії розташовані найкращі розплідники голубів для перегонів. В країні близько 20 тисяч таких “голубиних ферм”.

Нагадаємо, у швейцарській Женеві продали на аукціоні Sotheby’s рожевий діамант “Привид троянди” за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу 26,6 млн дол.

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