В Бельгии продали голубя для гонок за рекордные почти 2 млн долларов

“Двухлетнего бельгийского голубя для гонки продали за 1,9 миллиона долларов — это рекордная стоимость для этих птиц в истории аукционов. Начальная цена, с которой начинались торги, составляла чуть более 200 долларов, но в итоге покупатель из Китая согласился заплатить за него почти в 10000 раз больше”, — пишет издание.

Отмечается, что проданный голубь по кличке Нью Ким является победителем ряда голубиных гонок.

Курт Ван дер Ваувер, семья которого выращивала голубя, говорит, что он и его родственники шокированы финальной суммой.

“Предыдущий рекорд принадлежал четырехлетнему голубую Армандо, которого называли „Льюисом Хэмилтоном голубиных гонок“ (по аналогии с чемпионом Формулы-1). В 2019 году его так же приобрел покупатель из Китая за почти 1,5 миллиона долларов”, — сообщает издание.

Добавляется, что именно в Китае голубиные гонки очень популярны. В рамках этих соревнований птиц отвозят за сотни километров от голубятни и выпускают на волю. Выигрывает тот голубь, который быстрее всего вернется назад.

В то же время считается, что в Бельгии расположены лучшие питомники голубей для гонки. В стране около 20 тыс. таких “голубиных ферм”.

Напомним, в швейцарской Женеве продали на аукционе Sotheby’s розовый бриллиант “Призрак розы” за рекордные для драгоценного камня такого типа 26,6 млн долл.