У Женеві продали з аукціону унікальний рожевий діамант за рекордні 26,6 млн дол

“Цей неймовірний рідкісний діамант незвичного яскравого пурпурно-рожевого кольору вагою 14,83 карата був проданий в Женеві за рекордні 26,6 мільйона доларів!”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що “Привид троянди” був придбаний анонімним покупцем, який зробив вигідну ставку телефоном.

Нагадаємо, у швейцарській Женеві на аукціоні був виставлений рожевий огранований алмаз, названий на честь балету Михайла Фокіна "Привид Рози", що мав початкову масу в майже 27 карат. Після ограновування камінь "схуд" вдвічі.



Як повідомлялося, торік в Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів.



