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У Женеві продали з аукціону унікальний рожевий діамант за рекордні 26,6 млн дол

У Женеві продали з аукціону унікальний рожевий діамант за рекордні 26,6 млн дол

Київ • УНН

 • 18568 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У швейцарській Женеві продали на аукціоні Sotheby’s рожевий діамант “Привид троянди” за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу 26,6 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення організаторів аукціону.

“Цей неймовірний рідкісний діамант незвичного яскравого пурпурно-рожевого кольору вагою 14,83 карата був проданий в Женеві за рекордні 26,6 мільйона доларів!”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що “Привид троянди” був придбаний анонімним покупцем, який зробив вигідну ставку телефоном.

Нагадаємо, у швейцарській Женеві на аукціоні був виставлений рожевий огранований алмаз, названий на честь балету Михайла Фокіна "Привид Рози", що мав початкову масу в майже 27 карат. Після ограновування камінь "схуд" вдвічі.

Як повідомлялося, торік в Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів.

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