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В Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У системі державних електронних аукціонів ProZorro.Продажі виставили на продаж 637 огранованих діамантів на 23,71 карат. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ProZorro.Продажі.

В Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів

"Дорогоцінне каміння: діаманти ограновані загальною кількістю 637 штук, загальною масою 23,71 карат", - вказано в опису до лоту.

Старт аукціону відбувся 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня, а власне проведення аукціону - 4 липня.

Уточнюється, що замовник аукціону - Національний банк України. Лот виставляється вперше.

Початкова ціна лоту визначена на рівні 314 642,87 грн.

Нагадаємо, через ProZorro пройшло понад 3 мільйони тендерів.

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