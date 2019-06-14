В Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У системі державних електронних аукціонів ProZorro.Продажі виставили на продаж 637 огранованих діамантів на 23,71 карат. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ProZorro.Продажі.
"Дорогоцінне каміння: діаманти ограновані загальною кількістю 637 штук, загальною масою 23,71 карат", - вказано в опису до лоту.
Старт аукціону відбувся 13 червня, прийом пропозицій триватиме до 3 липня, а власне проведення аукціону - 4 липня.
Уточнюється, що замовник аукціону - Національний банк України. Лот виставляється вперше.
Початкова ціна лоту визначена на рівні 314 642,87 грн.
Нагадаємо, через ProZorro пройшло понад 3 мільйони тендерів.