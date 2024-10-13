Туристу в Карпатах стало зле. За допомогою рятувальників його доправили до лікарні
Київ • УНН
На Івано-Франківщині знайшли трьох заблукалих туристок біля гори Шпиці. На Закарпатті евакуювали киянина з підозрою на апендицит під час туристичного маршруту.
Вчора, 12 жовтня, рятувальники знайшли трьох туристок в районі гори Шпиці, які втратили орієнтир та заблукали. Також рятувальники на Закарпатті допомогли киянину, який разом із дружиною проходив туристичний маршрут, однак раптом відчув погіршення самопочуття. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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"Вчора на Івано-Франківщині три туристки в районі гори Шпиці втратили орієнтир та заблукали. Рятувальники знайшли жінок, напоїли теплим чаєм та допомогли повернутися до місця тимчасового проживання", - повідомили в ДСНС.
Також вчора на Закарпатті 49-річний киянин разом із дружиною проходив туристичний маршрут, однак раптом відчув погіршення самопочуття. У розмові з рятувальниками чоловік, який виявився лікарем, припустив, що в нього, імовірно, апендицит.
"На всюдиході "Богун" фахівці ДСНС дісталися до постраждалого, надали домедичну допомогу, а після транспортували туристів-киян до села Луги. Тут їх вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка до лікарні", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо
Рятувальники допомогли знайти чотирьох грибників зі Львівщини, які заблукали в лісі на Прикарпатті. Також було знайдено чоловіка, який не повернувся з лісу поблизу села Старий Мізунь.