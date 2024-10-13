Туристу в Карпатах стало плохо. С помощью спасателей его доставили в больницу

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На Ивано-Франковщине нашли трех заблудившихся туристок возле горы Шпицы. На Закарпатье эвакуировали киевлянина с подозрением на аппендицит во время туристического маршрута.

Вчера, 12 октября, спасатели нашли трех туристок в районе горы Шпицы, которые потеряли ориентир и заблудились. Также спасатели на Закарпатье помогли киевлянину, который вместе с женой проходил туристический маршрут, однако вдруг почувствовал ухудшение самочувствия. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

«Вчера на Ивано-Франковщине три туристки в районе горы Шпицы потеряли ориентир и заблудились. Спасатели нашли женщин, напоили теплым чаем и помогли вернуться к месту временного проживания», - сообщили в ГСЧС.

Также вчера на Закарпатье 49-летний киевлянин вместе с женой проходил туристический маршрут, однако вдруг почувствовал ухудшение самочувствия. В разговоре со спасателями мужчина, который оказался врачом, предположил, что у него, вероятно, аппендицит.

«На вездеходе «Богун» специалисты ГСЧС добрались до пострадавшего, оказали домедицинскую помощь, а после транспортировали туристов-киевлян в село Луги. Здесь их уже ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали мужчину в больницу», - отметили в ГСЧС.

Напомним,

Спасатели помогли найти четырех грибников со Львовщины, которые заблудились в лесу на Прикарпатье. Также был найден мужчина, который не вернулся из леса вблизи села Старый Мизунь.

Павел Башинский

Павел Башинский

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