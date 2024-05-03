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Туреччина відкидає передачу іншим країнам російських ракетних систем С-400, які пропонували передати Україні

Туреччина відкидає передачу іншим країнам російських ракетних систем С-400, які пропонували передати Україні

Київ • УНН

 • 19125 перегляди

Туреччина не передаватиме свої зенітно-ракетні комплекси С-400 російського виробництва жодній іншій країні, заявив міністр оборони країни.

Туреччина не передаватиме іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, куплені у росії. Про це сказав міністр оборони Туреччини Яшар Гюллер в інтерв'ю CNN Türk, передає УНН.

Не може бути й мови про те, щоб передати нашу систему S400 будь-якій країні.

- сказав він.

Він додав, що для захисту повітряного простору Туреччини скоро буде реалізовано проєкт Hava Soj, який передбачає виробництво літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

Hava Soj - це важлива діяльність, і вона триває. Tusaş і Aselsan проводять інтенсивну роботу. Сподіваємося, що наші 4 літаки будуть готові.

- наголосив міністр.

Додамо

2023 року США запропонували Туреччині передати Україні системи протиповітряної боротьби С-400, які Анкара закупила раніше в росії. Однак Туреччина відмовилася, назвавши це втручанням у внутрішні справи Туреччини.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Туреччина розгорне С-400 на кордоні з Іраком.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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