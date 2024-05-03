Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине

Турция не будет передавать другим странам зенитно-ракетные комплексы С-400, купленные у россии. Об этом сказал министр обороны Турции Яшар Гюллер в интервью CNN Türk, передает УНН.

Не может быть и речи о том, чтобы передать нашу систему S400 какой-либо стране. - сказал он.

Он добавил, что для защиты воздушного пространства Турции скоро будет реализован проект Hava Soj, который предусматривает производство самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

Hava Soj - это важная деятельность, и она продолжается. Tusaş и Aselsan проводят интенсивную работу. Надеемся, что наши 4 самолета будут готовы. - подчеркнул министр.

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В 2023 году США предложили Турции передать Украине системы противовоздушной борьбы С-400, которые Анкара закупила ранее у россии. Однако Турция отказалась, назвав это вмешательством во внутренние дела Турции.

Позже в СМИ появилась информация, что Турция развернет С-400 на границе с Ираком.

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