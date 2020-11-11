Затримання мера від "слуг" на хабарі та Туреччина в Карабасі - головні події доби

Затримання мера від “Слуги народу” на хабарі

Вчора ввечорі на Закарпатті працівники СБУ затримали новообраного голову Воловецької ОТГ від партії “Слуга Народу” Михайла Попелича. Його підозрюють у вимаганні хабара.

Спецслужбовці повідомили, що посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг з відкатом у 10%.

Пізніше у Офісі Президента України на це відреагували словами, що “часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому”.

Туреччина в Нагорному Карабсі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив участь своєї країни в спільному з Росією контролюванні дотримання угоди щодо припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в спірному районі Нагірного Карабаху.

І хоча в офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини у подальшому врегулюванні конфлікту, все ж таки президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше казав, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

До цього турецька сторона не підтверджувала дані про свою участь у миротворчій операції. Раніше у МЗС РФ лише повідомляли, що Анкара підтримала заяву глав трьох держав і урядів, а у МЗС Азербайджану повідомили, що у розмові міністрів закордонних справ Азербайджану та Туреччини останній привітав Баку з перемогою.

Зокрема, ввечері 10 листопада Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що несе особисту відповідальність за обставини, що склалися навколо Нагірного Карабаху.

У Міносвіти пропонують дітям йти до школи з п’яти років

Очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що у МОН розглядають всі за і проти стосовно початку освіти у школах з 5 років.

При цьому, за його словами, відмова від 12-річного навчання у школі це фейк, десятирічку ніхто повертати не збирається.

Джозеф Байден та Україна

Обраний президент США Джозеф Байден обговорив готовність допомагати Україні під час телефонних розмов із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-мінстром Великої Британії Борисом Джонсоном

Зокрема, у вівторок ввечорі колишній генпрокурор України Віктор Шокін розповів УНН, що поліція закрила справу щодо Байдена.