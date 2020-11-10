На Закарпатті на хабарі викрили новообраного мера зі "слуг народу": на Банковій відреагували

“На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії „Слуга Народу“ голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабара.

Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі Президента, усі мають бути рівними перед законом.

“Однак ми постійно наголошуємо, що результати роботи правоохоронної системи поки що явно недостатні. Хоча команда Президента Володимира Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Серед іншого, наша команда забезпечила запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду. Ми продовжуємо працювати над змінами у правоохоронній та судовій системах”, — додали в повідомленні.

Зазначається, що покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним.

Своєю чергою, у СБУ розповіли, що посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг.

“Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови посадовець погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі „відкату“ посадовець залучив свого знайомого як посередника”, — додали спецслужбовці.

Нагадаємо, за результатами проведеного партією “Слуга народу” паралельного підрахунку голосів, представники партії отримують близько 220 посад голів об’єднаних територіальних громад з 1398 можливих по країні. При цьому немає жодної області, в якій не було б на чолі ОТГ представника президентської партії.