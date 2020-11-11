Задержания мэра от "слуг" на взятке и Турция в Карабахе - главные события эпохи

Задержание мэра от "Слуги народа" на взятке

Вчера вечером на Закарпатье работники СБУ задержали новоизбранного председателя Воловецкого ОТГ от партии "Слуга народа" Михаила Попелича. Его подозревают в вымогательстве взятки.

В СБУ сообщили, что чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог с откатом в 10%.

Позже в Офисе Президента Украины на это отреагировали словами, "времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом".

Турция в Нагорном Карабси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие своей страны в совместном с Россией контроле соблюдения соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее говорил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

До этого турецкая сторона не подтверждала данные о своем участии в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.

В частности, вечером 10 ноября Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившихся обстоятельств вокруг Нагорного Карабаха.

В Минобразования предлагают детям идти в школу с пяти лет

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в министерстве рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет.

При этом, по его словам, отказ от 12-летнего обучения в школе это фейк, десятилетку никто возвращать не собирается.

Джозеф Байден и Украина

Избранный президент США Джозеф Байден обсудил готовность помогать Украине во время телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В частности, во вторник вечером бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал УНН, что полиция закрыла дело по Байдену.