Задержания мэра от "слуг" на взятке и Турция в Карабахе - главные события эпохи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20194 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46536 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105915 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85099 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112099 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90118 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97813 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102638 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101412 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержания мэра от "слуг" на взятке и Турция в Карабахе - главные события эпохи

Задержания мэра от "слуг" на взятке и Турция в Карабахе - главные события эпохи

Киев  •  УНН

 • 21699 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Турция признала свое участие в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, а на Закарпатье задержали на взятке поймали главу ОТГ от "Слуги народа". Об этих и других событиях вечера и ночи в обзоре УНН.

Задержание мэра от "Слуги народа" на взятке

Вчера вечером на Закарпатье работники СБУ задержали новоизбранного председателя Воловецкого ОТГ от партии "Слуга народа" Михаила Попелича. Его подозревают в вымогательстве взятки.

В СБУ сообщили, что чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог с откатом в 10%.

Позже в Офисе Президента Украины на это отреагировали словами, "времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом".

Турция в Нагорном Карабси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие своей страны в совместном с Россией контроле соблюдения соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее говорил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

До этого турецкая сторона не подтверждала данные о своем участии в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.

В частности, вечером 10 ноября Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившихся обстоятельств вокруг Нагорного Карабаха.

В Минобразования предлагают детям идти в школу с пяти лет

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в министерстве рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет.

При этом, по его словам, отказ от 12-летнего обучения в школе это фейк, десятилетку никто возвращать не собирается.

Джозеф Байден и Украина

Избранный президент США Джозеф Байден обсудил готовность помогать Украине во время телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В частности, во вторник вечером бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал УНН, что полиция закрыла дело по Байдену.

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