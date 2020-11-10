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Шкарлет: 12-річку в школі ніхто не відмінятиме

Шкарлет: 12-річку в школі ніхто не відмінятиме

Київ • УНН

 • 10437 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відмова від 12-річного навчання у школі це фейк, десятирічку повертати не збираються. Про це написав у Facebook очільник МОН Сергій Шкарлет, передає УНН.

“Відмова від 12-річної шкільної освіти — це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки”, — додав Шкарлет.

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Також він додав, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.

Нагадаємо, за інформацією МОН, українська система освіти в цілому готова до дистанційного навчання.

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