Шкарлет: 12-річку в школі ніхто не відмінятиме
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відмова від 12-річного навчання у школі це фейк, десятирічку повертати не збираються. Про це написав у Facebook очільник МОН Сергій Шкарлет, передає УНН.
“Відмова від 12-річної шкільної освіти — це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки”, — додав Шкарлет.
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Також він додав, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.
Нагадаємо, за інформацією МОН, українська система освіти в цілому готова до дистанційного навчання.