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Шкарлет: 12-летку в школе никто не будет отменять

Шкарлет: 12-летку в школе никто не будет отменять

Киев  •  УНН

 • 10435 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Отказ от 12-летнего обучения в школе это фейк, десятилетку возвращать не собираются. Об этом написал в Facebook глава Минобразования Сергей Шкарлет, передает УНН.

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - добавил Шкарлет.

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Также он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

Напомним, по информации Минобразования, украинская система образования в целом готова к дистанционному обучению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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