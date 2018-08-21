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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Туреччина направила скаргу проти США до СОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Влада Туреччини направила запит щодо проведення консультацій у Світовій організації торгівлі (СОТ) через рішення президента США Дональда Трампа збільшити мита на турецьку сталь та алюміній. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СОТ.

Туреччина направила скаргу проти США до СОТ

У повідомленні вказано, що запит щодо проведення консультацій члени організації отримали 20 серпня.

В цьому запиті Туреччина наголошує, що запровадження нових мит з боку США є порушенням правил СОТ та Генеральної угоди щодо тарифів і торгівлі від 1994 року.

Запит на проведення консультацій — це перший етап спору в межах СОТ. Сторонам спору надається можливість за допомогою консультацій домовитися щодо врегулювання суперечки. Якщо упродовж 60 днів сторони спору не знайдуть рішення, позивач має право направити запит щодо розгляду справи колегією суддів.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що США не мають наміру йти на поступки Туреччині.

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