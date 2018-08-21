Трамп заявив, що США не мають наміру йти на поступки Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Туреччина робить помилку, вводячи відповідні заходи проти Сполучених Штатів, і заявив, що Вашингтон не має наміру йти на поступки Анкарі. Глава Білого дому висловився з цього приводу в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє УНН.
“Те, що робить Туреччина, на мій погляд, дуже сумно. Думаю, що вони роблять велику помилку. Ніяких поступок зроблено не буде”, — сказав він.
При цьому Трамп зазначив, що його не хвилює, як загострення відносин з Туреччиною може вплинути на економічну ситуацію в інших країнах. “Я не переживаю з цього приводу, абсолютно не переживаю. Це те, що слід робити”, — вказав він.
Відносини Туреччини та США загострилися у зв’язку з рішенням президента США Дональда Трампа підвищити мита на імпорт алюмінію і сталі з Туреччини до 20% і 50% відповідно. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь заявив про бойкот всієї американської електроніки і підвищив мита на ряд товарів з США. Це спровокувало різке падіння курсу турецької ліри. Інша проблема в стосунках — питання дотримання прав людини і арешт американського пастора Ендрю Брансона.
Як повідомляв УНН, Туреччина і США переходять до спільного патрулювання в сирійському регіоні Манбіджі.