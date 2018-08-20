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Туреччина і США переходять до спільного патрулювання в сирійському регіоні Манбіджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Туреччина і США здійснюють перехід до спільного патрулювання в сирійському регіоні Манбіджі. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на церемонії відкриття почесного консульства Сербії у Антальї, інформує УНН.

Туреччина і США переходять до спільного патрулювання в сирійському регіоні Манбіджі

“До сьогоднішнього дня ми проводили патрулювання територій окремо, проводилися навчання. Перед нами стояла мета приступити до спільного патрулювання, очистити територію від курдських формувань Сили народної самооборони і забезпечити безпеку Манбідж. Місцевим жителям надасться можливість самим обрати тих, хто забезпечуватиме безпеку регіону і керуватиме ним”, — цитує міністра агентство Anadolu.

Чавушоглу також знову повідомив, що після Манбідж аналогічний план “буде застосований і в інших сирійських регіонах на схід від річки Євфрат”.

Манбідж протягом декількох років є предметом спору між Анкарою і Вашингтоном. Джозеф Байден будучи віце-президентом США в 2016 році обіцяв, що всі бійці курдських формувань СНС, які входять до складу коаліції “Сили демократичної Сирії”, покинуть цей населений пункт і перейдуть на східний берег річки Євфрат після звільнення Манбідж від бойовиків терористичного угруповання “Ісламська держава”. У Туреччині вважають, що загони СНС можуть взяти під свій контроль багатокілометрову зону на кордоні двох країн. “Червона лінія” для Анкари — розширення контрольованих курдами територій. До початку 2018 року курди контролювали 700 з 900 кілометрів сирійсько-турецького кордону, що становило загрозу для південного сходу та сходу Туреччини, які заселені, переважно, курдами. Тобто курдів Сирії, які “кров’ю, важкою працею, сльозами і потом” здобули фактичне (не юридичне) регіональне самоврядування в Сирії відділяє від курдів Туреччини лише кордон.

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