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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция направила жалобу против США в ВТО

Киев • УНН

 • 7834 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Власти Турции направили запрос о проведении консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на турецкую сталь и алюминий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВТО.

Турция направила жалобу против США в ВТО

В сообщении указано, что запрос о проведении консультаций члены организации получили 20 августа.

В этом запросе Турция отмечает, что введение новых пошлин со стороны США является нарушением правил ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.

Запрос на проведение консультаций — это первый этап спора в рамках ВТО. Сторонам спора предоставляется возможность с помощью консультаций договориться об урегулировании спора. Если в течение 60 дней стороны спора не найдут решения, истец вправе направить запрос о рассмотрении дела коллегией судей.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции.

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