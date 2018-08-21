Турция направила жалобу против США в ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Власти Турции направили запрос о проведении консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на турецкую сталь и алюминий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВТО.
В сообщении указано, что запрос о проведении консультаций члены организации получили 20 августа.
В этом запросе Турция отмечает, что введение новых пошлин со стороны США является нарушением правил ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.
Запрос на проведение консультаций — это первый этап спора в рамках ВТО. Сторонам спора предоставляется возможность с помощью консультаций договориться об урегулировании спора. Если в течение 60 дней стороны спора не найдут решения, истец вправе направить запрос о рассмотрении дела коллегией судей.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции.