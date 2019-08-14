ЦВК зареєструвала вже 82 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Так, Комісія сьогодні зареєструвала 32 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Серед них: 6 – від політичної партії "Слуга народу" – Ясько Є.Ю. – включену до виборчого списку під № 15, Верещук І.А. – № 29, Качуру О.А. – № 49, Культенка А.В. – № 51, Кунаєва А.Ю. – № 100, Крейденка В.В. – № 123, 5 – від Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" – Рабіновича В.З. – № 2, Медведчука В.В. – № 3, Папієва М.М. – № 13, Загороднього Ю.І. – № 19, Колтуновича О.С. – № 22, 17 – від політичної партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина" – Тимошенко Ю. В. – № 1, Наливайченка В.О. – № 3, Соболєва С.В. – № 4, Кондратюк О.К. – № 5, Кириленка І.Г. – № 6, Кожемʼякіна А.А. – № 7, Немирю Г.М. – № 8, Власенка С.В. – № 9, Дубіля В.О. – № 10, Абдулліна О.Р. – № 11, Крулька І.І. – № 12, Лабунську А.В. – № 13, Цимбалюка М.М. – № 15, Бєлькову О.В. – № 17, Шкрум А.І. – № 22, Кабаченка В.В. – № 23, Івченка В.Є. – № 24, 4 – від Політичної партії "Європейська солідарність" – Парубія А.В. – № 2, Джемілєва М. – № 6, Величковича М.Р. – № 19, Алєксєєва С.О. – № 20.
Також ЦВК зареєструвала 25 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.
А саме: шляхом самовисування – Юрчишина П.В. – в ОВО № 13, Кучера М.І. – в ОВО № 17, Івахіва С.П. – в ОВО № 21, Лубінця Д.В. – в ОВО № 60, Горвата Р.І. – в ОВО № 68, Петьовку В.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Мінька С.А. – в ОВО № 80, Вельможного С.А. – в ОВО № 112, Дубневича Я.В. – в ОВО № 120, Гончаренка О.О. – в ОВО № 137, Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146, Чайківського І.А. – в ОВО № 165, Бондаря В.В. – в ОВО № 191, від політичної партії "Українське обʼєднання патріотів – УКРОП" – Палицю І.П. – в ОВО № 22, від політичної партії "Слуга народу" – Медяника В.А. – в ОВО № 27, Фріса І.П. – в ОВО № 84, Прощука Е.П. – в ОВО № 85, Дирдіна М.Є. – в ОВО № 132, Касая К.І. – в ОВО № 149, Іванісова Р.В. – в ОВО № 153, Васильєва І.С. – в ОВО № 158, Полякова А.Е. – в ОВО № 206, Яременка Б.В. – в ОВО № 215, від політичної партії Єдиний Центр – Балогу В.І. – в ОВО № 69.
"Таким чином, станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 – обраних в ЗБВО та 45 – обраних в ОВО", - зазначили у Центрвиборчкомі.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів України.
Також нагадаємо, що суд зобов'язав окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України ОВО № 210 визнати недійсним голосування на одній виборчій дільниці.