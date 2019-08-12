ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів України

Так, ЦВК зареєструвала від політичної партії “Слуга народу” Устенка О.О., включеного до виборчого списку під № 86, від політичної партії “Опозиційна платформа — За життя” Іоффе Ю.Я., під № 12 та Кузьміна Р. Р. № 35, а також від Політичної партії “Європейська солідарність” Князевича Р.П. № 21, та Саврасова М.В. включеного до виборчого списку № 22.

Також Комісія зареєструвала в одномандатних виборчих округах самовисуванців Білозір Л.М. в ОВО № 15, Шпенова Д.Ю. — в ОВО № 37, Ковальова О.І. — в ОВО № 51, Арешонкова В.Ю. — в ОВО № 64, Лунченка В.В. — в ОВО № 71, Іванчука А.В. — в ОВО № 88, Довгого О.С. — в ОВО № 102, Сухова О.С. — в ОВО № 107, Кулініча О.І. — в ОВО № 147, Мʼялика В.Н. — в ОВО № 155, Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174, Герегу О.В. — в ОВО № 192, Рудика С.Я. — в ОВО № 198 та Яценка А.В. — в ОВО № 200.

Крім того, ЦВК зареєструвала від Політичної партії " Опозиційна платформа — За життя " Христенка Ф.В. — в ОВО № 46, Пономарьова О.С. — в ОВО № 78, від політичної партії “Слуга народу” — Герасименка І.Л. — в ОВО № 62, Грищенко Т.М. — в ОВО № 66, Задорожнього М.М. — в ОВО № 162, Скічка О.О. — в ОВО № 197.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія прийняла протокол ОВК про підсумки голосування в ОВО № 210 з поміткою “Уточнений”.