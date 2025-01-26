ЦРУ змінює позицію щодо походження COVID-19: нові дані про лабораторії в Ухані

Центральне розвідувальне управління США представило оновлений аналіз, який надає вагомість теорії про лабораторний витік як джерело пандемії COVID-19. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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Агентство протягом тривалого часу утримувалося від чіткої позиції, стверджуючи, що бракує переконливих доказів як на користь природного походження вірусу, так і щодо його витоку з лабораторії в китайській провінції Ухань. Проте нові висновки враховують додаткові дані про умови роботи лабораторій з високим рівнем безпеки в Ухані напередодні початку пандемії.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф визначив встановлення джерела вірусу пріоритетом, наголошуючи, що це питання має вирішальне значення не лише для наукової спільноти, а й для геополітичних відносин між США та Китаєм. Новий акцент на розслідуванні походження COVID-19 знаменує зміну підходу, спрямованого на глибше вивчення умов роботи китайських наукових установ.

Дебати щодо причин пандемії залишаються полем протистояння між прихильниками різних теорій. Одні зосереджуються на пошуку тваринного походження вірусу, тоді як інші вимагають детальнішого аналізу лабораторних досліджень, які могли спричинити його випадковий витік.

Попри активізацію зусиль, наразі жодна з теорій не отримала однозначного підтвердження. Втім, політична вага нової оцінки ЦРУ може змінити підхід до розслідування на міжнародному рівні, посилюючи тиск на Китай щодо прозорості в цьому питанні.

Серед перспективних кроків агентства – розширення доступу до даних та координація з міжнародними партнерами. Однак експерти попереджають, що здобуття додаткових доказів може залишатися надзвичайно складним завданням через обмежений доступ до китайських лабораторій.

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