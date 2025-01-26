ЦРУ меняет позицию относительно происхождения COVID-19: новые данные о лабораториях в Ухане
Киев • УНН
ЦРУ представило обновленный анализ, который поддерживает теорию о лабораторном происхождении COVID-19. Агентство базирует выводы на новых данных об условиях работы лабораторий в Ухане перед началом пандемии.
Центральное разведывательное управление США представило обновленный анализ, который придает весомость теории о лабораторной утечке как источнике пандемии COVID-19. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Агентство в течение длительного времени воздерживалось от четкой позиции, утверждая, что не хватает убедительных доказательств как в пользу естественного происхождения вируса, так и относительно его утечки из лаборатории в китайской провинции Ухань. Однако новые выводы учитывают дополнительные данные об условиях работы лабораторий с высоким уровнем безопасности в Ухане накануне начала пандемии.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф определил установление источника вируса приоритетом, подчеркивая, что этот вопрос имеет решающее значение не только для научного сообщества, но и для геополитических отношений между США и Китаем. Новый акцент на расследовании происхождения COVID-19 знаменует изменение подхода, направленного на более глубокое изучение условий работы китайских научных учреждений.
Дебаты о причинах пандемии остаются полем противостояния между сторонниками различных теорий. Одни сосредотачиваются на поиске животного происхождения вируса, тогда как другие требуют более детального анализа лабораторных исследований, которые могли вызвать его случайную утечку.
Несмотря на активизацию усилий, пока ни одна из теорий не получила однозначного подтверждения. Впрочем, политический вес новой оценки ЦРУ может изменить подход к расследованию на международном уровне, усиливая давление на Китай относительно прозрачности в этом вопросе.
Среди перспективных шагов агентства - расширение доступа к данным и координация с международными партнерами. Однако эксперты предупреждают, что получение дополнительных доказательств может оставаться чрезвычайно сложной задачей из-за ограниченного доступа к китайским лабораториям.
Китай ответил ВОЗ, что делился информацией о COVID, «ничего не скрывая»31.12.24, 14:18 • 22738 просмотров