ЦПД РНБО про кібератаку на Х: Маск не звинуватив Україну, він сказав про українську IP-адресу

Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск не звинувачував Україну в кібератаці на X (Twitter). Він сказав про українську IP- адресу. Внутрішнє розслідування може показати, як підмінялися ці IP-адреси, росіяни дуже просто це роблять.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відповідаючи на запитання журналіста УНН.

Маск не казав в Україні, Маск сказав українське IP. Їх підмінити можуть росіяни, так само й ми можемо підмінити російські IP-адреси. Тут технічний момент, який дуже багато наших медійників та блогерів понесли не коректно. Маск не звинуватив Україну, він сказав про український IP. Він технарь, в нього технічне мислення. У нас це перевернули, що Маск звинуватив Україну в атаці на Х. Насправді внутрішнє розслідування може показати, як підмінялися ці IP, росіяни дуже просто це роблять - сказав Коваленко.

На запитання, чи може він підтвердити, що українські спецслужби не причетні до атаки на Х, Коваленко відповів: "А який сенс Україні це робити? Жодного".

Коваленко зазначив, що в соцмережі Х велика українська спільнота, яка збирає велику допомогу для української армії.

Велика спільнота яка користується повагою в англомовному середовищі й не тільки, в іспаномовному. Україна жодним чином не робила б собі гірше - наголосив Коваленко.

Доповнення

ЗМІ повідомляли, що власник соцмережі Х (Twitter) Ілон Маск заявив, що була здійснена масштабна кібератака на платформу у понеділок, 10 березня з ІР-адресами, що знаходяться в районі України.

Раніше засновник X (Twitter) заявив про масштабну кібератаку на платформу з використанням значних ресурсів. На думку Маска, за атакою може стояти велика організована група або держава.