ЦПД РНБО про кібератаку на Х: Маск не звинуватив Україну, він сказав про українську IP-адресу
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО пояснив, що Маск говорив лише про українську IP-адресу, а не про причетність України до атаки. За його словами, IP-адреси легко підмінюються, і це могли зробити росіяни.
Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск не звинувачував Україну в кібератаці на X (Twitter). Він сказав про українську IP- адресу. Внутрішнє розслідування може показати, як підмінялися ці IP-адреси, росіяни дуже просто це роблять.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відповідаючи на запитання журналіста УНН.
Маск не казав в Україні, Маск сказав українське IP. Їх підмінити можуть росіяни, так само й ми можемо підмінити російські IP-адреси. Тут технічний момент, який дуже багато наших медійників та блогерів понесли не коректно. Маск не звинуватив Україну, він сказав про український IP. Він технарь, в нього технічне мислення. У нас це перевернули, що Маск звинуватив Україну в атаці на Х. Насправді внутрішнє розслідування може показати, як підмінялися ці IP, росіяни дуже просто це роблять
На запитання, чи може він підтвердити, що українські спецслужби не причетні до атаки на Х, Коваленко відповів: "А який сенс Україні це робити? Жодного".
Коваленко зазначив, що в соцмережі Х велика українська спільнота, яка збирає велику допомогу для української армії.
Велика спільнота яка користується повагою в англомовному середовищі й не тільки, в іспаномовному. Україна жодним чином не робила б собі гірше
Доповнення
ЗМІ повідомляли, що власник соцмережі Х (Twitter) Ілон Маск заявив, що була здійснена масштабна кібератака на платформу у понеділок, 10 березня з ІР-адресами, що знаходяться в районі України.
Раніше засновник X (Twitter) заявив про масштабну кібератаку на платформу з використанням значних ресурсів. На думку Маска, за атакою може стояти велика організована група або держава.