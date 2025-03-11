ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск не обвинял Украину в кибератаке на X (Twitter). Он сказал о украинском IP-адресе. Внутреннее расследование может показать, как подменялись эти IP-адреса, россияне очень просто это делают.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Маск не говорил об Украине, Маск сказал украинский IP. Их могут подменить россияне, так же как и мы можем подменить российские IP-адреса. Здесь технический момент, который очень многие наши медийщики и блогеры понесли некорректно. Маск не обвинял Украину, он сказал о украинском IP. Он технарь, у него техническое мышление. У нас это перевернули, что Маск обвинил Украину в атаке на Х. На самом деле внутреннее расследование может показать, как подменялись эти IP, россияне очень просто это делают