ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
Киев • УНН
Руководитель ЦПД РНБО объяснил, что Маск говорил только о украинском IP-адресе, а не о причастности Украины к атаке. По его словам, IP-адреса легко подменяются, и это могли сделать россияне.
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск не обвинял Украину в кибератаке на X (Twitter). Он сказал о украинском IP-адресе. Внутреннее расследование может показать, как подменялись эти IP-адреса, россияне очень просто это делают.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отвечая на вопрос журналиста УНН.
Маск не говорил об Украине, Маск сказал украинский IP. Их могут подменить россияне, так же как и мы можем подменить российские IP-адреса. Здесь технический момент, который очень многие наши медийщики и блогеры понесли некорректно. Маск не обвинял Украину, он сказал о украинском IP. Он технарь, у него техническое мышление. У нас это перевернули, что Маск обвинил Украину в атаке на Х. На самом деле внутреннее расследование может показать, как подменялись эти IP, россияне очень просто это делают
На вопрос, может ли он подтвердить, что украинские спецслужбы не причастны к атаке на Х, Коваленко ответил: "А какой смысл Украине это делать? Никакого".
Коваленко отметил, что в соцсети Х большая украинская община, которая собирает большую помощь для украинской армии.
Большая община, которая пользуется уважением в англоязычной среде и не только, в испаноязычной. Украина никоим образом не делала бы себе хуже
Дополнение
СМИ сообщали, что владелец соцсети Х (Twitter) Илон Маск заявил, что была осуществлена масштабная кибератака на платформу в понедельник, 10 марта с ИР-адресами, которые находятся в районе Украины.
Ранее основатель X (Twitter) заявил о масштабной кибератаке на платформу с использованием значительных ресурсов. По мнению Маска, за атакой может стоять большая организованная группа или государство.