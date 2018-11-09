Цієї осені зафіксовано пік нападів на журналістів-жінок

“В Україні постійно фіксуються все нові й нові випадки застосування сили проти журналістів. Останнім часом, зокрема і у вересні, і в жовтні, жертвами насилля здебільшого ставали жінки-журналістки. У вересні у 7 із 9 випадків атакували саме жінок, у жовтні тенденції не змінилися — у 4 із 5 випадків знову постраждали жінки”, — заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Загалом із початку року в Україні трапився 71 прояв фізичної агресії щодо журналістів. У жовтні силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві — одразу 3 інциденти, а також на Львівщині та в Хмельницькому. У більшості випадків від насильства потерпали жінки.

Для відстежування ситуації НСЖУ і партнерами було створено “Індекс фізичної безпеки журналістів” — це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії щодо журналістів і медіа України. Інформація моніториться спільно з ГО “Інформаційна безпека”, ГО “Платформа прав людини”, Академією української преси та Інститутом розвитку регіональної преси.

Зазначимо, що останніми місяцями в українському суспільстві загострилась проблема насильства стосовно громадських активістів і журналістів. 9 листопада Генпрокурор Юрій Луценко висловив сподівання, що наступного тижня СБУ встановить замовника вбивства суспільної діячки Катерини Гандзюк.

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Як раніше інформував УНН, Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли у київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.

Цю інформацію підтвердили і в поліції.

За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.

Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.

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Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.

У замаху наразі обвинувачуються п’ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.