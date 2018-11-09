Этой осенью зафиксирован пик нападений на журналистов-женщин

“В Украине постоянно фиксируются все новые и новые случаи применения силы против журналистов. В последнее время, в том числе и в сентябре, и в октябре, жертвами насилия в основном становились женщины-журналистки. В сентябре в 7 из 9 случаев атаковали именно женщин, в октябре тенденции не изменились — в 4 из 5 случаев вновь пострадали женщины”, - заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

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Всего с начала года в Украине произошло 71 проявление физической агрессии в отношении журналистов. В октябре силу к работникам СМИ применяли в Киеве — сразу 3 инцидента, а также во Львовской области и в Хмельницком. В большинстве случаев от насилия страдали женщины.

Для отслеживания ситуации НСЖУ и партнерами был создан “Индекс физической безопасности журналистов” — это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Информация мониторится совместно с ОО “Информационная безопасность”, ОО “Платформа прав человека”, Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.

Отметим, что в последние месяцы в украинском обществе обострилась проблема насилия в отношении гражданских активистов и журналистов. 9 ноября Генпрокурор Юрий Луценко выразил надежду, что на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк.

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Как ранее информировал УНН, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждением правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападающий вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице “Кто заказал Катю Гандзюк” сообщили о смерти активистки.

Эту информацию подтвердили и в полиции.

По словам активистов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.

После смерти Гандзюк мировое сообщество призвало найти и привлечь к ответственности виновных. В частности, с призывами выступили Канада, Германия, США.

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Сразу после инцидента преступление квалифицировали как “хулиганство”, а впоследствии уголовное производство переквалифицировали на “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. После смерти Гандзюк дело расследуется как “умышленное убийство”. Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

В покушении пока обвиняются пять человек: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками АТО. Сначала был задержан и Николай Новиков. Однако вскоре органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. В то же время заказчика следствие пока не назвало.