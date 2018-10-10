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Луценко запевняє, що нападники на журналістку під ГПУ будуть покарані

Луценко запевняє, що нападники на журналістку під ГПУ будуть покарані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що винні в нападі на журналістку одного з телеканалів під будівлею ГПУ будуть покарані. Про це він заявив журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

"Злочин про напад стоїть на контролі, і винна особа буде відповідати згідно з чинним законодавством. Журналістів не можна ділити на журналістів любимих і нелюбимих каналів – для цього є кнопка на телевізорі", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНН, 17 вересня під час прямого включення на акції біля будівлі ГПУ невідомі кидали яйця у знімальну групу телеканалу. Крім того, жінка вдарила журналістку в обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України.

Так, активісти пікетували ГПУ, частина активістів хотіла прорватися всередину будівлі ГПУ. Під час сутичок постраждали семеро правоохоронців.

Поліція опитала і відпустила затриману під будівлею ГПУ жінку, яка вдарила журналістку одного із телеканалів під час прямого ефіру.

Перед цим Нацкорпус анонсував пікет з вимогою від ГПУ пояснити суспільству, чому влада видала Росії Тимура Тумгоєва - добровольця з Інгушетії, який воював на Донбасі.

Українські Національні Новини

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