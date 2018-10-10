Луценко уверяет, что нападавшие на журналистку под ГПУ будут наказаны

"Преступление о нападении стоит на контроле, и виновное лицо будет отвечать согласно действующему законодательству. Журналистов нельзя делить на журналистов любимых и нелюбимых каналов - для этого есть кнопка на телевизоре", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, 17 сентября во время прямого включения на акции у здания ГПУ неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала. Кроме того, женщина ударила журналистку в лицо. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины.

Так, активисты пикетировали ГПУ, часть активистов хотела прорваться внутрь здания ГПУ. Во время столкновений пострадали семь правоохранителей.

Полиция опросила и отпустила задержанную под зданием ГПУ женщину, которая ударила журналистку одного из телеканалов во время прямого эфира.

Перед этим Нацкорпус анонсировал пикет с требованием от ГПУ объяснить обществу, почему власти выдали России Тимура Тумгоева - добровольца из Ингушетии, который воевал на Донбассе.