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Financial Times

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The Guardian

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Ціна на золото сягнула нового максимуму в $3300 на тлі розширення торгової війни

Київ • УНН

 • 2000 перегляди

Вартість золота зросла на тлі побоювань глобальної рецесії та торговельних воєн. Експерти прогнозують подальше зростання ціни до $4000 за унцію у 2026 році.

Ціна на золото сягнула нового максимуму в $3300 на тлі розширення торгової війни

Золото виросло до нового максимуму, перевищивши $3300 за унцію, згідно з інформацією біржі товарів COMEX, пише УНН.

Деталі

За даними на 9:34 за Києвом, ціна золота сягала $3307,7.

Як пише Bloomberg, ріст золота у ціні відбувається на тлі наказу президента США Дональда Трампа провести розслідування, яке може відкрити новий фронт у глобальній торговій війні, викликавши черговий відхід від акцій та перехід до активів-притулків.

Раніше сьогодні злитки вже зросли в ціні так, що перевершили попередній історичний максимум, встановлений у понеділок. Трейдери знову були в шоці від багатьох заголовків про мита, на тлі того, як Трамп почав розслідування необхідності введення мит на критично важливі мінерали.

Дорогоцінний метал виріс у ціні більш ніж на 20% цього року і досяг серії рекордних максимумів, на тлі того, як ескалація торгової війни викликає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, а інвесторам складно зайняти довгострокові позиції через непередбачуваність оголошень про мита з Вашингтона.

У вівторок Трамп закликав Китай зв'язатися з ним, щоб розпочати торгові переговори після того, як Пекін наказав авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків Boeing Co.

КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg15.04.25, 15:06 • 7246 переглядiв

Цього тижня адміністрація США також оголосила про розслідування щодо імпорту напівпровідників та фармацевтичної продукції після введення галузевих мит на сталь та алюміній, автомобілі та автомобільні деталі. Вона також заявила, що веде переговори з десятками інших торгових партнерів щодо зниження торговельних бар'єрів в обмін на звільнення від вищих мит.

Провідні банки зберігають оптимізм щодо перспектив золота у найближчі квартали, на тлі того, як інвестори збільшують активи у забезпечених золотом біржових фондах, а центральні банки продовжують накопичувати метал. Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що ціни зростуть до 4000 доларів за унцію до середини 2026 року.

"Боротьба за владу між великими країнами продовжиться, - сказав Лючен Ван, аналітик із шанхайської компанії Galaxy Futures Co. - Привабливість золота як активу-притулку означає, що у короткостроковій та середньостроковій перспективі воно, швидше за все, зросте, ніж впаде".

Трейдери також роблять ставку на те, що цього року буде щонайменше три зниження ставки Федеральної резервної системи США, пише видання. Пом'якшення грошово-кредитної політики загалом позитивне для дорогоцінного металу.

Водночас, як повідомляється, срібло виросло в ціні, а паладій та платина знизилися.

Довідково

COMEX - це спеціалізований контрактний ринок (DCM) для CME Group, що пропонує еталонні металеві продукти, що підпадають під правила та положення COMEX. COMEX, частина Чиказької товарної біржі, як повідомляється, є основною платформою для торгівлі сировинними товарами, такими як золото та срібло.

CME Group Inc. - це американська компанія з надання фінансових послуг, яка базується в Чикаго і керує біржами фінансових деривативів, зокрема Чиказькою товарною біржею, Чиказькою торговою біржею, Нью-Йоркською товарною біржею та Товарною біржею. Компанії також належить 27% S&P Dow Jones Indices.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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