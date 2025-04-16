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Цена на золото достигла нового максимума в $3300 на фоне расширения торговой войны

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Стоимость золота выросла на фоне опасений глобальной рецессии и торговых войн. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены до $4000 за унцию в 2026 году.

Цена на золото достигла нового максимума в $3300 на фоне расширения торговой войны

Золото выросло до нового максимума, превысив $3300 за унцию, согласно информации биржи товаров COMEX, пишет УНН.

Детали

По данным на 9:34 по Киеву, цена золота достигала $3307,7.

Как пишет Bloomberg, рост золота в цене происходит на фоне приказа президента США Дональда Трампа провести расследование, которое может открыть новый фронт в глобальной торговой войне, вызвав очередной уход от акций и переход к активам-убежищам.

Ранее сегодня слитки уже выросли в цене так, что превзошли предыдущий исторический максимум, установленный в понедельник. Трейдеры снова были в шоке от многих заголовков о пошлинах, на фоне того, как Трамп начал расследование необходимости введения пошлин на критически важные минералы.

Драгоценный металл вырос в цене более чем на 20% в этом году и достиг серии рекордных максимумов, на фоне того, как эскалация торговой войны вызывает беспокойство относительно возможной глобальной рецессии, а инвесторам сложно занять долгосрочные позиции из-за непредсказуемости объявлений о пошлинах из Вашингтона.

Во вторник Трамп призвал Китай связаться с ним, чтобы начать торговые переговоры после того, как Пекин приказал авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co.

Китай отказался закупать самолеты Boeing из-за торговой войны с США - Bloomberg 15.04.25, 15:06 • 7228 просмотров

На этой неделе администрация США также объявила о расследовании в отношении импорта полупроводников и фармацевтической продукции после введения отраслевых пошлин на сталь и алюминий, автомобили и автомобильные детали. Она также заявила, что ведет переговоры с десятками других торговых партнеров о снижении торговых барьеров в обмен на освобождение от более высоких пошлин.

Ведущие банки сохраняют оптимизм в отношении перспектив золота в ближайшие кварталы, на фоне того, как инвесторы увеличивают активы в обеспеченных золотом биржевых фондах, а центральные банки продолжают накапливать металл. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что цены вырастут до 4000 долларов за унцию к середине 2026 года.

"Борьба за власть между крупными странами продолжится, - сказал Лючен Ван, аналитик из шанхайской компании Galaxy Futures Co. - Привлекательность золота как актива-убежища означает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе оно, скорее всего, вырастет, чем упадет".

Трейдеры также делают ставку на то, что в этом году будет как минимум три снижения ставки Федеральной резервной системы США, пишет издание. Смягчение денежно-кредитной политики в целом позитивно для драгоценного металла.

В то же время, как сообщается, серебро выросло в цене, а палладий и платина снизились.

Справочно

COMEX - это специализированный контрактный рынок (DCM) для CME Group, предлагающий эталонные металлические продукты, подпадающие под правила и положения COMEX. COMEX, часть Чикагской товарной биржи, как сообщается, является основной платформой для торговли сырьевыми товарами, такими как золото и серебро.

CME Group Inc. - это американская компания по предоставлению финансовых услуг, которая базируется в Чикаго и управляет биржами финансовых деривативов, в частности Чикагской товарной биржей, Чикагской торговой биржей, Нью-Йоркской товарной биржей и Товарной биржей. Компании также принадлежит 27% S&P Dow Jones Indices.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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