Центр Києва зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У центрі Києва спостерігається значне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Максимальний рівень заторів спостерігається, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, Саксаганського, Жилянській, Короленківській, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки, вулиці Хрещатик, Прорізній, Ярославів Вал, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявській, Володимирському узвозі, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського та Степана Бандери.
Також затори скували вулицю Семена Скляренка, Олени Теліги, Набережно-Хрещатицьку, Глибочицьку, Нижній Вал, Ярославську, Григорія Сковороди, Михайла Грушевського, Інститутську, Шовковичну, Володимирську, Олеся Гончара.
Крім того, значне ускладнення руху спостерігається на Повітрофлотському проспекті, вулиці Льва Толстого, Басейній, Лаврській, Антоновича, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Євгена Коновальця, вулиці Олександра Довженка, Дегтярівській, Борщагівській, вулиці Мечникова, Васильківській, Голосіївській, Голосіївському проспекті.
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, Володимира Маяковського, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, вулиці Будівельників, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Харківському та Дарницькому шосе.
Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, там тривають дорожні роботи, а також – на проспекті Леся Курбаса, вулиці Соборній та Київській.
На столичних мостах, крім Дарницького, рух ускладнений лише в один бік – від центру. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві обмежать рух на Південному мосту.