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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76319 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101080 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135733 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134224 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131534 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125976 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163389 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145333 просмотра

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Центр Киева остановился в пробках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. В центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Максимальный уровень заторов наблюдается, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улице Большой Васильковской, Саксаганского, Жилянской, Короленковской, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинский, улицы Крещатик, Прорезной, Ярославов Вал, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской, Владимирском спуске, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского и Степана Бандеры.

Также пробки сковали улицу Семена Скляренко, Елены Телиги, Набережно-Крещатицкая, Глыбочицкую, Нижний Вал, Ярославскую, Григория Сковороды, Михаила Грушевского, Институтскую, Шелковичную, Владимирскую, Олеся Гончара.

Кроме того, значительное затруднение движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, улице Льва Толстого, Бассейной, Лаврской, Антоновича, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Евгения Коновальца, улице Александра Довженко, Дегтяревской, Борщаговской, улице Мечникова, Васильковской, Голосеевской, Голосеевском проспекте.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, Владимира Маяковского, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Харьковском и Дарницком шоссе.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, там продолжаются дорожные работы, а также - на проспекте Леся Курбаса, улице Соборной и Киевской.

На столичных мостах, кроме Дарницкого, движение затруднено только в одну сторону - от центра. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.

Напомним, в Киеве ограничат движение на Южном мосту.

Украинские Национальные Новости

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