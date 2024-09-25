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"Це відкриє скриньку Пандори" - Сибіга попередив ООН про наслідки від непритягнення росії до відповідальності за агресію проти України

"Це відкриє скриньку Пандори" - Сибіга попередив ООН про наслідки від непритягнення росії до відповідальності за агресію проти України

Київ • УНН

 • 13810 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав ООН притягнути керівництво рф до відповідальності за злочин агресії. Він попередив, що безкарність відкриє "скриньку Пандори загарбницьких війн" у світі.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав ООН притягнути російську "тройку" до відповідальності за злочин агресії проти України. Про це він заявив у вівторок, 24 вересня, під час зустрічі міністерського рівня Групи друзів з притягнення рф до відповідальності, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС. 

 Сибіга нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія вже вбила понад 600 та поранила більше ніж півтори тисячі дітей.

Життєво необхідно для України, кожного українця та усього світу, щоб росія, її політичне та військове керівництво та збройні сили, понесли відповідальність за всі вчинені проти України злочини

- заявив він.

Глава МЗС зробив особливий наголос на злочині агресії проти України.

"Маємо притягнути до відповідальності керівництво держави-агресора, так звану "тройку" - президента, премʼєр-міністра та міністра закордонних справ росії. Якщо не забезпечити їхню відповідальність, це відкриє скриньку Пандори загарбницьких війн у всьому світі", - наголосив міністр.

ПАРЄ ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу по росії26.06.24, 20:15 • 33615 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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