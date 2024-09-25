"Это откроет ящик Пандоры" - Сибига предупредил ООН о последствиях от непривлечения россии к ответственности за агрессию против Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ООН привлечь российскую "тройку" к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время встречи министерского уровня Группы друзей по привлечению рф к ответственности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сибига напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия уже убила более 600 и ранила более полутора тысяч детей.

Жизненно необходимо для Украины, каждого украинца и всего мира, чтобы россия, ее политическое и военное руководство и вооруженные силы, понесли ответственность за все совершенные против Украины преступления