"Это откроет ящик Пандоры" - Сибига предупредил ООН о последствиях от непривлечения россии к ответственности за агрессию против Украины

ukenru
Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  27196 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  45726 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  52962 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  54330 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  54117 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  44774 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  58777 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  69323 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  68134 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  106352 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  95075 просмотра
В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

  •  58391 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  101252 просмотра
В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

  •  50638 просмотра
Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

  •  36405 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  117279 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  118407 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  138323 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  130123 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  139716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  95084 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  109910 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  107908 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  102548 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  101973 просмотра
Актуальное
"Это откроет ящик Пандоры" - Сибига предупредил ООН о последствиях от непривлечения россии к ответственности за агрессию против Украины

"Это откроет ящик Пандоры" - Сибига предупредил ООН о последствиях от непривлечения россии к ответственности за агрессию против Украины

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 12:37  •  2709 просмотра

Read in English

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ООН привлечь руководство рф к ответственности за преступление агрессии. Он предупредил, что безнаказанность откроет "ящик Пандоры захватнических войн" в мире.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ООН привлечь российскую "тройку" к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время встречи министерского уровня Группы друзей по привлечению рф к ответственности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД. 

 Сибига напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия уже убила более 600 и ранила более полутора тысяч детей.

Жизненно необходимо для Украины, каждого украинца и всего мира, чтобы россия, ее политическое и военное руководство и вооруженные силы, понесли ответственность за все совершенные против Украины преступления

- заявил он.

Глава МИД сделал особый упор на преступлении агрессии против Украины.

"Мы должны привлечь к ответственности руководство государства-агрессора, так называемую "тройку" - президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии. Если не обеспечить их ответственность, это откроет ящик Пандоры захватнических войн во всем мире", - подчеркнул министр.

ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала по россии26 июня 2024, 17:15 • 33364 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина