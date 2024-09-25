"Это откроет ящик Пандоры" - Сибига предупредил ООН о последствиях от непривлечения россии к ответственности за агрессию против Украины
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ООН привлечь руководство рф к ответственности за преступление агрессии. Он предупредил, что безнаказанность откроет "ящик Пандоры захватнических войн" в мире.
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ООН привлечь российскую "тройку" к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время встречи министерского уровня Группы друзей по привлечению рф к ответственности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Сибига напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия уже убила более 600 и ранила более полутора тысяч детей.
Жизненно необходимо для Украины, каждого украинца и всего мира, чтобы россия, ее политическое и военное руководство и вооруженные силы, понесли ответственность за все совершенные против Украины преступления
Глава МИД сделал особый упор на преступлении агрессии против Украины.
"Мы должны привлечь к ответственности руководство государства-агрессора, так называемую "тройку" - президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии. Если не обеспечить их ответственность, это откроет ящик Пандоры захватнических войн во всем мире", - подчеркнул министр.
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