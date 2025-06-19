ЦАХАЛ знову вдарив по Ірану: атаковано понад 20 військових об'єктів

ЦАХАЛ завершив чергову серію ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів. Зокрема, з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі.

Увечері 18 червня армія оборони Ізраїлю заявила про завершення чергової серії ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ. Деталі Згідно із заявою, за останні години 60 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 20 військових цілях в іранській столиці Тегерані. Серед уражених об'єктів були, зокрема, ті, які пов'язані з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет. У рамках масштабної операції проти програми розроблення ядерної зброї Ірану, ізраїльські ВПС вразили об'єкти з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі - йдеться у дописі. Зазначається, що ці об'єкти призначалися для розширення масштабів і прискорення збагачення урану з метою створення ядерної зброї. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Іран збагачує уран значно вище за рівень, необхідний для цивільного використання, з упором на обіг до високих значень. Режим в Ірані використовував велику територію країни і розмістив свої виробничі об'єкти в різних, віддалених один від одного районах, щоб забезпечити безперебійну роботу своєї ядерної індустрії - наголосили в повідомленні. За даними ЦАХАЛ, в рамках останньої хвилі ударів було також уражено заводи з виробництва сирів і компонентів для складання ракет, а також об'єкти, пов'язані з виробництвом систем ППО Ірану. Йдеться про ракети, які Тегеран запускає по території Ізраїлю. "ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб послабити ракетну програму Ірану і захистити ізраїльтян. ЦАХАЛ продовжить дії проти програми створення ядерної зброї в Ірані заради захисту мирних жителів держави Ізраїль", - резюмували в армії. Нагадаємо У середу, 18 червня ЦАХАЛ повідомив, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях поблизу Тегерана. Атаковано об'єкт з виробництва центрифуг і декілька об'єктів з виробництва зброї. Європейські дипломати проведуть в Женеві переговори з Іраном щодо ядерної програми - Reuters