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ЦАХАЛ знову вдарив по Ірану: атаковано понад 20 військових об'єктів

Київ • УНН

 • 232 перегляди

ЦАХАЛ завершив чергову серію ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів. Зокрема, з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі.

ЦАХАЛ знову вдарив по Ірану: атаковано понад 20 військових об'єктів

Увечері 18 червня армія оборони Ізраїлю заявила про завершення чергової серії ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ.   

Деталі

Згідно із заявою, за останні години 60 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 20 військових цілях в іранській столиці Тегерані. Серед уражених об'єктів були, зокрема, ті, які пов'язані з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет.

У рамках масштабної операції проти програми розроблення ядерної зброї Ірану, ізраїльські ВПС вразили об'єкти з виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі

- йдеться у дописі.

Зазначається, що ці об'єкти призначалися для розширення масштабів і прискорення збагачення урану з метою створення ядерної зброї.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Іран збагачує уран значно вище за рівень, необхідний для цивільного використання, з упором на обіг до високих значень.

Режим в Ірані використовував велику територію країни і розмістив свої виробничі об'єкти в різних, віддалених один від одного районах, щоб забезпечити безперебійну роботу своєї ядерної індустрії

- наголосили в повідомленні.

За даними ЦАХАЛ, в рамках останньої хвилі ударів було також уражено заводи з виробництва сирів і компонентів для складання ракет, а також об'єкти, пов'язані з виробництвом систем ППО Ірану. Йдеться про ракети, які Тегеран запускає по території Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб послабити ракетну програму Ірану і захистити ізраїльтян. ЦАХАЛ продовжить дії проти програми створення ядерної зброї в Ірані заради захисту мирних жителів держави Ізраїль", - резюмували в армії.

Нагадаємо

У середу, 18 червня ЦАХАЛ повідомив, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях поблизу Тегерана. Атаковано об'єкт з виробництва центрифуг і декілька об'єктів з виробництва зброї.

Європейські дипломати проведуть в Женеві переговори з Іраном щодо ядерної програми - Reuters 18.06.25, 23:08 • 1520 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Армія оборони Ізраїлю
Іран
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