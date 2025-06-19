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ЦАХАЛ вновь ударил по Ирану: атаковано более 20 военных объектов

Киев • УНН

 • 226 просмотра

ЦАХАЛ завершила чергову серію ударів по Тегерану. Було уражено понад 20 військових об'єктів. Зокрема, об'єкти виробництва озброєнь, центрифуг, а також дослідницькі та наукові центри, задіяні в іранській ядерній програмі.

ЦАХАЛ вновь ударил по Ирану: атаковано более 20 военных объектов

Вечером 18 июня Армия обороны Израиля заявила о завершении очередной серии ударов по Тегерану. Было поражено более 20 военных объектов. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.   

Детали

Согласно заявлению, за последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 20 военным целям в иранской столице Тегеране. Среди пораженных объектов были, в частности, те, которые связаны с разработкой ядерного оружия и производством ракет.

В рамках масштабной операции против программы разработки ядерного оружия Ирана, израильские ВВС поразили объекты по производству вооружений, центрифуг, а также исследовательские и научные центры, задействованные в иранской ядерной программе

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти объекты предназначались для расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью создания ядерного оружия.

Армия обороны Израиля сообщила, что Иран обогащает уран значительно выше уровня, необходимого для гражданского использования, с упором на оборот до высоких значений.

Режим в Иране использовал большую территорию страны и разместил свои производственные объекты в различных, отдаленных друг от друга районах, чтобы обеспечить бесперебойную работу своей ядерной индустрии

- подчеркнули в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в рамках последней волны ударов были также поражены заводы по производству сыров и компонентов для сборки ракет, а также объекты, связанные с производством систем ПВО Ирана. Речь идет о ракетах, которые Тегеран запускает по территории Израиля.

"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы ослабить ракетную программу Ирана и защитить израильтян. ЦАХАЛ продолжит действия против программы создания ядерного оружия в Иране ради защиты мирных жителей государства Израиль", - резюмировали в армии.

Напомним

В среду, 18 июня ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля нанесли удары по военным целям вблизи Тегерана. Атакован объект по производству центрифуг и несколько объектов по производству оружия.

Европейские дипломаты проведут в Женеве переговоры с Ираном по ядерной программе - Reuters 18.06.25, 23:08 • 1518 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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