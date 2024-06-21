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Тропічний шторм "Альберто" забрав життя щонайменше чотирьох жертв та спричинив серйозні пошкодження

Київ • УНН

 • 12170 перегляди

Тропічний шторм "Альберто" ослаб над центральною Мексикою після проливних дощів, однак за попередній час загинули щонайменше 4 людини. Також виникла небезпека повеней.

Тропічний шторм "Альберто" забрав життя щонайменше чотирьох жертв та спричинив серйозні пошкодження

У Мексиці триває тропічний шторм "Альберто": наразі стихія послабшала, але ризик повені та раптових паводків залишається. Також йдеться про загибель щонайменше 4 людей, передає УНН із посиланням на APNews.

Деталі

Тропічний шторм Альберто розсіюється над центральною Мексикою після сильних дощів, забравши життя 4 людей, - інформує Аssociated Press.

Тропічний шторм "Альберто" послабшав у четвер, коли він рухався вглиб країни над північно-східною Мексикою. Перед цим шторм приніс сильні дощі в частини висохлого регіону та спричинив смерть щонайменше чотирьох людей.

Хоча шторм послабшав, ризик повені та раптових паводків залишається, попереджають спеціалісти.

Довідка

Примітно, що це перший названий шторм сезону атлантичних ураганів.

Велика штормова стихія спричинила в середу широкомасштабну прибережну повінь у Південному Техасі. Це сталося ще до того, як очікувалося, що шторм досягне берега. У відповідь мексиканські чиновники почали розчищати дренажні точки, щоб запобігти повені, і спостерігали за греблями, річками та струмками.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що тропічний шторм "Альберто" сформувався в Мексиканській затоці, ставши першим названим штормом сезону ураганів, і, як очікується, принесе сильні дощі і можливі раптові повені в північно-східну Мексику і південний Техас.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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