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Трохи менше ніж 100 дітей залишається у небезпечних районах Херсонщині

Трохи менше ніж 100 дітей залишається у небезпечних районах Херсонщині

Київ • УНН

 • 24293 перегляди

Трохи менше ніж 100 дітей залишаються в населених пунктах Херсонській області, які постійно обстрілюють. Понад 700 дітей з родинами вже було звідти евакуйовано.

У небезпечних районах Херсонській області залишається трохи менше ніж 100 дітей. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У 24 населених пунктах залишається трохи менше ніж сто дітей. Коли була оголошена обов'язкова евакуація з примусом, то було 800 дітей. Понад 700 дітей із сім'ями евакуйовано з небезпечних районів

- розповів Толоконніков.

Він зауважив, що продовжується робота соціальних служб та поліції з родинами, їх переконують у необхідності виїжджати.

Також він повідомив, що в Бериславі залишається близько 1500 дорослих з 12 тис., які проживали до окупації Бериславу.

Там важка ситуація, світла немає вже три місяці, вода підвозиться

- додав Толоконніков.

Нагадаємо

В жовтні 2023 року через погіршення безпекової ситуації на Херсонщині чиновники ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію людей із 34 населених пунктів.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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