З двох громад Донеччини розпочалась обов'язкова евакуація: планують вивезти 72 дитини
Київ • УНН
Розпочалася примусова евакуація 72 дітей з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.
На Донеччині розпочався п’ятий етап примусової евакуації родин з неповнолітніми. 72 дитини планують вивезти з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП в Донецькій області.
Деталі
Планується евакуація в примусовий спосіб 72 дітей з 48 сімей.
Вивозити людей будуть групи "Білий янгол", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та представниками військових адміністрацій.
Евакуація малечі відбувається за згодою батьків/осіб, що їх замінюють/інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки
Зазначається, що вивозять дітей тільки на броньованому транспорті, при взаємодії з військовими та за погодженими маршрутами. Для маленьких пасажирів правоохоронці мають дитячі шоломи та бронежилети.
Доповнення
Під час четвертого етапу примусової евакуації з 8 населених пунктів Очеретинської, Мар’їнської та Торецької громад було вивезено з небезпеки 269 дітей. Залишається евакуювати 20 неповнолітніх лише з Торецької громади, вказали в поліції.
Нагадаємо
24 січня на засіданні Донецької обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад.