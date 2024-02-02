З двох громад Донеччини розпочалась обов'язкова евакуація: планують вивезти 72 дитини

На Донеччині розпочався п’ятий етап примусової евакуації родин з неповнолітніми. 72 дитини планують вивезти з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП в Донецькій області.

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Планується евакуація в примусовий спосіб 72 дітей з 48 сімей.

Вивозити людей будуть групи "Білий янгол", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та представниками військових адміністрацій.

Евакуація малечі відбувається за згодою батьків/осіб, що їх замінюють/інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки