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З двох громад Донеччини розпочалась обов'язкова евакуація: планують вивезти 72 дитини

З двох громад Донеччини розпочалась обов'язкова евакуація: планують вивезти 72 дитини

Київ • УНН

 • 21358 перегляди

Розпочалася примусова евакуація 72 дітей з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.

На Донеччині розпочався п’ятий етап примусової евакуації родин з неповнолітніми. 72 дитини планують вивезти з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП в Донецькій області. 

Деталі 

Планується евакуація в примусовий спосіб 72 дітей з 48 сімей.

Вивозити людей будуть групи "Білий янгол", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та представниками військових адміністрацій.

Евакуація малечі відбувається за згодою батьків/осіб, що їх замінюють/інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки

- вказали в поліції. 

Зазначається, що вивозять дітей тільки на броньованому транспорті, при взаємодії з військовими та за погодженими маршрутами. Для маленьких пасажирів правоохоронці мають дитячі шоломи та бронежилети.

Доповнення 

Під час четвертого етапу примусової евакуації з 8 населених пунктів Очеретинської, Мар’їнської та Торецької громад було вивезено з небезпеки 269 дітей. Залишається евакуювати 20 неповнолітніх лише з Торецької громади, вказали в поліції. 

Нагадаємо 

24 січня на засіданні Донецької обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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