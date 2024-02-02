Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка

В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними. 72 ребенка планируют вывезти из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Детали

Планируется эвакуация в принудительный способ 72 детей из 48 семей.

Вывозить людей будут группы "Белый ангел", парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, патрульной полицией, полицией охраны и представителями военных администраций.

Эвакуация малышей происходит с согласия родителей/лиц, их заменяющих/других законных представителей. Сопровождать ребенка во время выезда должен хотя бы один из родителей или это право можно передать другому родственнику или органам опеки - указали в полиции.

Отмечается, что вывозят детей только на бронированном транспорте, при взаимодействии с военными и по согласованным маршрутам. Для маленьких пассажиров правоохранители имеют детские шлемы и бронежилеты.

Дополнение

Во время четвертого этапа принудительной эвакуации из 8 населенных пунктов Очеретинской, Марьинской и Торецкой громад было вывезено из опасности 269 детей. Остается эвакуировать 20 несовершеннолетних только из Торецкой громады, указали в полиции.

Напомним

24 января на заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.