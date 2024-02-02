Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка
Киев • УНН
Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.
В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними. 72 ребенка планируют вывезти из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.
Детали
Планируется эвакуация в принудительный способ 72 детей из 48 семей.
Вывозить людей будут группы "Белый ангел", парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, патрульной полицией, полицией охраны и представителями военных администраций.
Эвакуация малышей происходит с согласия родителей/лиц, их заменяющих/других законных представителей. Сопровождать ребенка во время выезда должен хотя бы один из родителей или это право можно передать другому родственнику или органам опеки
Отмечается, что вывозят детей только на бронированном транспорте, при взаимодействии с военными и по согласованным маршрутам. Для маленьких пассажиров правоохранители имеют детские шлемы и бронежилеты.
Дополнение
Во время четвертого этапа принудительной эвакуации из 8 населенных пунктов Очеретинской, Марьинской и Торецкой громад было вывезено из опасности 269 детей. Остается эвакуировать 20 несовершеннолетних только из Торецкой громады, указали в полиции.
Напомним
24 января на заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.
Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка
Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.
В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза
Взрыв на нелицензированной заправке сжиженного природного газа в Найроби, Кения, унес жизни трех человек, еще более 280 получили ранения.
ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ
ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.
Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция
В Житомирской области местный житель подозревается в причастности к убийству собаки.
Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot
Испания обучает украинских военнослужащих техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot в Валенсии с целью усиления противовоздушной обороны Украины.
Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной
На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.
На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали
Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.
На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат
Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить Наталью Рудуху на наличие конфликта интересов, связанного с ее должностью заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предыдущими должностями в банках, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными и ликвидированы.