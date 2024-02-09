Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины

В опасных районах Херсонской области остается чуть менее чем 100 детей. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В 24 населенных пунктах остается чуть меньше чем сто детей. Когда была объявлена обязательная эвакуация с принуждением, то было 800 детей. Более 700 детей с семьями эвакуированы из опасных районов - рассказал Толоконников.

Он отметил, что продолжается работа социальных служб и полиции с семьями, их убеждают в необходимости выезжать.

Также он сообщил, что в Бериславе остается около 1500 взрослых из 12 тыс., которые проживали до оккупации Берислава.

Там тяжелая ситуация, света нет уже три месяца, вода подвозится - добавил Толоконников.

Напомним

В октябре 2023 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей из 34 населенных пунктов.

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