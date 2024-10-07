Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

ukenru
06:19 • 34292 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 88441 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 139468 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 190615 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 144719 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 128693 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124507 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 162784 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76789 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84879 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
88 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 76811 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 70341 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 68253 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 68671 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 64032 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 44946 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 190560 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 162764 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 196537 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 530244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2204 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 9874 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 19204 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 42587 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41315 перегляди
Актуальне
Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

Київ • УНН

 • 16099 перегляди

Окупанти атакували 19 населених пунктів Донецької області, скинувши 11 авіабомб. Пошкоджено 93 цивільних об'єкти, зокрема 50 житлових будинків. Серед постраждалих - хлопчик 2018 року народження.

російські війська минулої доби, 6 жовтня, атакували 19 населених пунктів Донецької області. Зокрема, скинули на цивільних 11 авіабомб. Внаслідок ворожих ударів загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих - хлопчик 2018 року народження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

Загалом поліція зафіксувала 2 817 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Внаслідок ворожих атак, як повідомляється, пошкоджено 93 цивільних об’єкти, з них 50 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни завдали шість ударів - чотирма бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК, ракетою "Х-31", артилерією. Одна цивільна особа загинула, ще дві отримали поранення. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 12 приватних будинків, медзаклад, три адмінбудівлі, кафе, магазин, торговий павільйон, господарську споруду, автомобілі, комунікації.

В Іллінці окупанти вдарили дроном по цивільному авто – одну людину вбили, ще одну поранили.

Північ Донеччини залишиться без водопостачання через масований обстріл росіян03.10.24, 12:19 • 19619 переглядiв

У Часовому Яру внаслідок дронової атаки є загиблий і поранений серед цивільного населення.

На Біленьке росія скинула керовану авіабомбу "УМПБ Д-30СН" - травм зазнали троє мирних жителів, зокрема хлопчик 2018 року народження. Пошкоджено 9 приватних осель і два цивільних автомобілі.

По одному пораненому – у Торецьку, Ізмайлівці, Серебрянці, Шахтарському, Шевченко.

Краматорськ війська рф атакували надзвуковою крилатою протикарабельною ракетою "Х-22" та бомбою "УМПБ Д-30СН" - пошкодили підприємство, адмінбудівлю та 8 цивільних авто.

Через влучання російських ФАБів у Дружківці пошкоджень зазнали приватний будинок і господарча споруда в Олексієво-Дружківці – підприємство.

По Миколаївці влучили дві керовані авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали два багатоквартирних і 15 приватних будинків, підприємство.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
fab-250FAB-250
chasiv-yarЧасів Яр
kostiantynivkaКостянтинівка
kramatorskКраматорськ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54