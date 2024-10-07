Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

російські війська минулої доби, 6 жовтня, атакували 19 населених пунктів Донецької області. Зокрема, скинули на цивільних 11 авіабомб. Внаслідок ворожих ударів загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих - хлопчик 2018 року народження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

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Загалом поліція зафіксувала 2 817 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Внаслідок ворожих атак, як повідомляється, пошкоджено 93 цивільних об’єкти, з них 50 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни завдали шість ударів - чотирма бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК, ракетою "Х-31", артилерією. Одна цивільна особа загинула, ще дві отримали поранення. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 12 приватних будинків, медзаклад, три адмінбудівлі, кафе, магазин, торговий павільйон, господарську споруду, автомобілі, комунікації.

В Іллінці окупанти вдарили дроном по цивільному авто – одну людину вбили, ще одну поранили.

Північ Донеччини залишиться без водопостачання через масований обстріл росіян

У Часовому Яру внаслідок дронової атаки є загиблий і поранений серед цивільного населення.

На Біленьке росія скинула керовану авіабомбу "УМПБ Д-30СН" - травм зазнали троє мирних жителів, зокрема хлопчик 2018 року народження. Пошкоджено 9 приватних осель і два цивільних автомобілі.

По одному пораненому – у Торецьку, Ізмайлівці, Серебрянці, Шахтарському, Шевченко.

Краматорськ війська рф атакували надзвуковою крилатою протикарабельною ракетою "Х-22" та бомбою "УМПБ Д-30СН" - пошкодили підприємство, адмінбудівлю та 8 цивільних авто.

Через влучання російських ФАБів у Дружківці пошкоджень зазнали приватний будинок і господарча споруда в Олексієво-Дружківці – підприємство.

По Миколаївці влучили дві керовані авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали два багатоквартирних і 15 приватних будинків, підприємство.