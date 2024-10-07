Трое погибших и 12 раненых, среди которых ребенок - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

российские войска за прошедшие сутки, 6 октября, атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области. В частности, сбросили на гражданских 11 авиабомб. В результате вражеских ударов погибли три человека, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших - мальчик 2018 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В общем полиция зафиксировала 2 817 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

В результате вражеских атак, как сообщается, повреждены 93 гражданских объекта, из них 50 жилых домов.

По Константиновке россияне нанесли шесть ударов - четырьмя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК, ракетой "Х-31", артиллерией. Один гражданский человек погиб, еще два получили ранения. Повреждены 4 многоквартирных и 12 частных домов, медучреждение, три админздания, кафе, магазин, торговый павильон, хозяйственная постройка, автомобили, коммуникации.

В Ильинце оккупанты ударили дроном по гражданскому авто - одного человека убили, еще одного ранили.

Север Донетчины останется без водоснабжения из-за массированного обстрела россиян

В Часовом Яру в результате дроновой атаки есть погибший и раненый среди гражданского населения.

На Беленькое россия сбросила управляемую авиабомбу "УМПБ Д-30СН" - травмы получили трое мирных жителей, в том числе мальчик 2018 года рождения. Повреждены 9 частных домов и два гражданских автомобиля.

По одному раненому - в Торецке, Измайловке, Серебрянке, Шахтерском, Шевченко.

Краматорск войска рф атаковали сверхзвуковой крылатой противокарабельной ракетой "Х-22" и бомбой "УМПБ Д-30СН" - повредили предприятие, админздание и 8 гражданских авто.

Из-за попадания российских ФАБов в Дружковке повреждения получили частный дом и хозяйственная постройка в Алексеево-Дружковке - предприятие.

По Николаевке попали две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - разрушениям подверглись два многоквартирных и 15 частных домов, предприятие.